Thomas Reis: Takımım çok güzel bir cevap verdi

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Samsunspor'un çalıştırıcısı Thomas Reis, evlerinde Trabzonspor'u 2-1 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN TAKIMIM ÇOK GÜZEL BİR CEVAP VERDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Reis, "Takımımla gurur duyuyorum. Maç öncesi problemlerimizden bahsetmiştiniz, bugün takımım çok güzel bir cevap verdi. Kalplerini koyarak oynadılar. İnanılmaz performans sergilediler. Zor bir maç, zor bir derbi oldu ama galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz." dedi.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Alman teknik adam, "Rakibimiz çok iyi baskı kurdu. Arkada boşluklar vereceklerini biliyorduk. Bunları değerlendirirsek istediğimizi alabileceğimizi düşünüyorduk. İkinci yarıda biraz pasif başladık. Rakibimiz daha fazla topla oynamış olabilir ama 90 dakikanın geneline bakınca, kesinlikle çok güzel, önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

4 OYUNCUNUN KADRODA OLMAMASI

Thomas Reis, dört futbolcunun kadroda olmamasıyla ilgili şöyle dedi:

"Hoca olarak konuşuluyor olmanız çok normal. Bazı kararlar vermek zorundaydım. Bazen kararlar pozitif, bazen negatif olabiliyor ama belirli kurallarımız var. Önemli olan takım olmamızdı. Takımın bugünkü performansını da gördünüz. Başkanımızın bir vizyonu var. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne ben ne de bir oyuncu Samsunspor armasından büyük değildir. Benim kararım. Bugün puan kaybetsek benim sorumluluğumdu ama yine aynı kararı alırdım. Çok güzel bir performans gösterdik ve mutluyum."

BASIN TOPLANTISI

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir derbi galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

Takımındaki herkesle gurur duyduğunu vurgulayan Reis, "Tüm oyuncularım hep birlikte savaştı, her şeylerini ortaya koydu ve iyi bir galibiyet aldılar. Trabzonspor'dan ilk yarıda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarı biraz pasiftik. Sonuçta 90 dakika sonunda hanemize 3 puan yazdırdık. Önemli bir derbi galibiyeti aldık. Bundan dolayı oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Reis, noel tatilinden geç döndükleri gerekçesiyle maç kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait hakkında bazı kararlar almak zorunda kaldıklarını aktardı.

"MÜMKÜNSE HER OYUNCUYU BAĞIŞLAYALIM"

Alınan kararların bazen pozitif bazen negatif olabildiğini anlatan Reis, şu değerlendirmelerde bulundu: