Thomas Reis'ten açıklama: Ligin en iyi takımı Galatasaray

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Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Samsunspor, ligde haftayı maç fazlasıyla ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta sadece 2 kez mağlup olan Samsunspor, yenilmezlik serisini de yedi maça çıkarmış oldu.

THOMAS REIS KONUŞTU

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Antalyaspor galibiyetinin ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Üçüncü golü bulamadıkları için kızgın olduğunu söyleyen Reis, "Biraz kızgınım. Üçüncü golü atmak istemiştik; çok fırsat gelmişti. Oyuncularımız ne yazık ki istediğimiz gibi değerlendiremediği için kızgınım. Bunun hakkında onlarla konuşacağım. Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz ama üçüncü golü atıp oyunu koparabilirdik." dedi.

"HAK EDEN TARAFTIK"

Oyun boyunca üstünlüğe sahip olduklarını belirten başarılı teknik adam, "90 dakika çok iyi performans gösterdik ve bundan dolayı galibiyeti hak eden taraftık. Çok iyi savaştık ve savunma yaptık. Aldığımız bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"MUTSUZ OLUYORLAR"

İlk 11 tercihinden ötürü mutsuz olan futbolcular olsa bile ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Thomas Reis, "Biz tam bir takım olduk. Takım olarak çok iyi savaşıyoruz ama hoca olarak bunu toplantılarda oyuncularıma söylerim. 11 oluşturmak çok zordu. Geçen hafta 3 sakat oyuncumuz vardı, daha sonra kupa maçı oynadık; iyi değildik ama beni mutlu edecek kadar koşan oyuncular da vardı. Ne zaman bir 11 hakkında karar versem takımdaki oyuncular saygı gösteriyorlar. Elbette oynamadıkları için mutsuz oluyorlar ama oynadıklarında ellerinden geleni yapıyorlar." sözlerini sarf etti.

"LİGİN EN İYİSİ GALATASARAY"

Öte yandan Thomas Reis, Galatasaray maçı öncesinde de gündem olan bir söz kaydetti.