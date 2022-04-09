Thomas Tuchel'den Kante'ye oruç çıkışı

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, yıldız oyuncusu N'Golo Kante için, "Şimdi de inancı gereği oruç tutuyor. Belki de form düşüklüğü bu sebepledir." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının Futbol sezonuna denk geldiği her yıl, sporcuların oruç tutup tutmamaları hakkında tartışmalar yapılır.

Bu tartışmaların en akılda kalanı, teknik direktör Ümit Özat'ın Pote'ye oruç tutmasıyla ilgili serzenişidir. 2019 yılında Hatayspor ile 1. Lig play-off yarı finalinde karşılaşan Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, 0-0 biten maçın ardından golcü oyuncusu Pote'ye oruç tuttuğu için tepki göstermişti.

Ümit Özat: Orucun telafisi var ama maçın yok İZLE

Tuchel’den Ümit Özat çıkışı

Ümit Özat'ın çıkışı kadar sert olmasa da, belki de bir durum tespitinden öte olmayan benzer bir açıklamayı da Chelsea menajeri Thomas Tuchel, takımın yıldızı N'Golo Kante için yaptı.

Premier Lig'de geçen hafta evinde Brentford'a 4-1 mağlup olan, Şampiyonlar Ligi'nde ise yine evinde Real Madrid'e 3-1 yenilerek yarı final şansını mucizelere bırakan Chelsea'de Fransız orta saha Kante'nin formsuzluğu dikkat çekmişti.

“Şimdi de inancı gereği oruç tutuyor”

Chelsea menajeri Tuchel, Kante'nin formsuzluğunu oruç tutuyor oluşuna bağladı. Basın toplantısında Kante ile ilgili konuşan Tuchel; "Kante harika özelliklere sahip, bizim için de anahtar olan bir oyuncu. Takıma kimsenin vermediği katkıyı veren eşsiz bir futbolcu. Bu sezon zaman zaman sakatlık ve hastalık sebebiyle maçlar kaçırdı. Şimdi de inancı gereği oruç tutuyor. Belki de form düşüklüğü bu sebepledir. Hayatında ilk kez oruç tutmuyor tabii ki ama günlerce bir şey yiyip içmezseniz bu sizi etkileyebilir." sözlerini kullandı.

Chelsea maçında oruç tutan Benzema hat-trick yaptı

Tuchel'in 'Kante oruç tuttuğu için form düşüklüğü yaşamış olabilir' dediği maçta hat-trick yapan ve Real Madrid'in Chelsea'yi yıkmasında başrolü oynayan Karim Benzema da oruç tutuyordu. Fransız yıldız, Chelsea maçına 13 dakika kala orucunu açmış ve ardından tarih yazacağı mücadeleye çıkmıştı.

“Oruç tuttuğum zaman kendimi daha iyi hissediyorum”

Geçtiğimiz günlerde Esquire Dergisi'ne kapsamlı bir röportaj veren Benzema, Ramazan ayının ve oruç tutmanın kendisi için önemine değinmişti.

Ramazan ayının günlük rutinine ve antrenman programına etki edip etmeyeceği sorulan Benzema, "Herhangi bir etkisi yok. Ramazan Ayı, benim hayatımın bir parçası ve dinim Ramazan'da oruç tutmayı zorunlu hale getiriyor. Bu benim için çok önemli ve oruç tuttuğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Ramazan, aynı zamanda şükür ayı. Sağlığım yerinde olduğu için Allah'a minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

“Yıllardır tutuyorum, fiziksel olarak zorlanmadım”

Manchester United'ın Fransız yıldız Paul Pogba, geçen yıl kulüp resmi sitesine oruç tutmakla ilgili verdiği demeçte; "Yıllardır oruç tutuyorum. Fiziksel olarak zorlandığımı söyleyemem. Ekibimde beslenme uzmanı var. Oruç sırasında vücudumu etkilememesi için bana protein ağırlıklı ürünler hazırlıyor. Bu sayede kaslarımdan ve enerjimden bir kayıp yaşamıyorum. Oruç tutmak o kadar da zor değil. İyi bir amaç uğruna oruç tutuyorum." demişti.