Haberler

Futbol Haberleri

Tiago Çukur Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Tiago Çukur Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Watford'da forma giyen futbolcu Tiago Çukur, transfer görüşmeleri için İstanbul'a vardı.