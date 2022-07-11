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- Tiago Çukur Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Tiago Çukur Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
- 11.07.2022 - 23:28
- Güncelleme : 11.07.2022 - 23:57
Fenerbahçe, Watford forması giyen Tiago Çukur ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.
Yapılan açıklamada, oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği belirtilmişti.
Görüşmeler için İstanbul'da
İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul’a ayak bastı.
Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki için Watford'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Tiago Çukur Fenerbahçe için İstanbul'a geldi VİDEO
Geçen sezon ne yaptı?
Geçen sezon Doncester Rover'da oynayan Tiago Barbaros Çukur, 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Genç futbolcu, 1.96 boyunda. Futbolcu, sağ ayağını da etkin kullanmasıyla biliniyor. Santrfor bölgesinde görev yapan genç oyuncu, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların geniş kadrosunda yer alarak dikkat çekmişti.