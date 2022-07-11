Tiago Çukur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur’un kariyeri..

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur hakkında merak edilenler gündeme geldi.Tiago Çukur kimdir,nereli ve kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler..

Fenerbahçe'nin transferini resmi olarak açıkladığı Tiago Çukur hakkında merak edilenler futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı.

A Milli takımımızında formasını giyen Tiago Çukur son dönemde oldukça gündeme gelmişti.Transfer döneminde birçok takımla ismi geçen futbolcu Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın ardından Tiago Çukur hakkında bilgi edinmek isteyenler internette bununla ilgili aramalar yapmaya başladı.Peki kimdir Tiago Çukur?

İşte Tiago Çukur hakkında merak edilen herşey ve kariyeri..

Tiago Çukur kimdir?

Tiago Çukur 30 Kasım 2002 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi.19 yaşındaki genç futbolcunun tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur'dur.

Hollanda doğumlu Türk asıllı Tiago Çukur santrafor bölgesinde forma giyiyor.Geçtiğimiz aylarda A Milli takıma davet edilen genç golcü adından sıkça söz ettiriyor.

Tiago Çukur futbola PSCK takımı altyapısında başladı.Daha sonra Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar takımlarının altyapılarında da forma giyen Tiago 1.96 boyundadır.

2020 - 2021 sezonu transfer sezonuna Watford takımına transfer olan Tiago Çukur buradan Doncaster Rovers takımına kiralandı.

Profesyonel kariyerinde çıktığı 55 maçta 15 gol 2 asist ile oynaya genç forvet yeni sezonda Fenerbahçe forması ile mücadele edecek.