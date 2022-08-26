Tiago Çukur'a Beerschot talip oldu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Tiago Çukur'a, Belçika ekiplerinden Beerschot talip oldu.

Fenerbahçe'de Watford'dan transfer edilen Tiago Çukur'un kiralık olarak takımdan ayrılması gündemde. 19 yaşındaki oyuncu için Belçika ekibi Beerschot devreye girdi.

Walfoot'un haberine göre Belçika 2. Ligi ekiplerinden Beerschot, Tiago Çukur'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu için bir satın alma opsiyonu öngörülmüyor.





250 bin euroya alındı

Futbol altyapı eğitimini Feyenoord ve AZ Alkmaar ile Hollanda'da alan Tiago Çukur, daha sonra Watford'un altyapısına katılmıştı. Fenerbahçe, bu yaz 19 yaşındaki forvet için 250 bin euro bonservis ödemişti.



