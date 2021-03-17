Euro
8.9217
-0.02%
Dolar
7.4993
0.19%
Altın
418.62
0.41%
Borsa
1.585
0.92%
Bitcoin
420.775
-1.25%
EXEN Coin
13.01
-4.33%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Tiger Woods hastaneden taburcu oldu

    Geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçiren Tiger Woods, 3 haftalık tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tiger Woods hastaneden taburcu oldu

    Üç hafta önce trafik kazası geçiren ABD’li golfçü Tiger Woods, tedavisinin evinde süreceğini söyledi.

    "DESTEK VE CESARET İÇİN MİNNETTARIM"

    45 yaşındaki ünlü sporcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iyileşmesi için çalışan cerrahlar, doktorlar, hemşireler ve hastane personeline teşekkür ederek, "Tedavime, evimde (Florida) devam edileceğini duyurmaktan dolayı mutluyum. Verdiğiniz destek ve cesaret için minnettarım." ifadelerini kullandı.

    Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat’ta Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı.

    Kazada Woods’un, sağ kaval ve baldır kemiğinin yanı sıra ayak bileği ile ayağında da kırıklar meydana gelmişti.

    Tiger Woods hastaneden taburcu oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir