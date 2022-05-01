38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde taraftarlar Amerika'nın ünlü medyanı Times'ta şampiyonluğu horon teperek kutladı.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Bordo-mavililer, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 2021-2022 yılı şampiyonluğunu ilan etti.

Yurdun dört bir yanında Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Yurt dışına da taşan kutlamalar, Amerika'ya kadar uzandı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi binasının önünde toplanan bir grup taraftar, kemençe eşliğinde horon tepti, kolbastı oynadı.

Times Meydanı'nda Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutladı İZLE



"Bize her yer Trabzon"

Times Meydanı'nda üzerlerinde takımlarının bordo mavi üniformaları, ellerinde Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla taraftarlar, "Bize her yer Trabzon" yazılı pankartlar açtı.

Taraftarlar, eğlence dolu dakikaların ardından hatıra fotoğrafları çektirerek dağıldı.