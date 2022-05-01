Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.501
-0.09%
BTXN Coin
18.39
-6.17%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    Times Meydanı'nda Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutladı

    Times Meydanı'nda Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutladı

    38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde taraftarlar Amerika'nın ünlü medyanı Times'ta şampiyonluğu horon teperek kutladı.
    • 01.05.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 14:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Bordo-mavililer, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 2021-2022 yılı şampiyonluğunu ilan etti.

    Yurdun dört bir yanında Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Yurt dışına da taşan kutlamalar, Amerika'ya kadar uzandı.

    ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi binasının önünde toplanan bir grup taraftar, kemençe eşliğinde horon tepti, kolbastı oynadı.

    Times Meydanı'nda Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutladı İZLE

    "Bize her yer Trabzon"

    Times Meydanı'nda üzerlerinde takımlarının bordo mavi üniformaları, ellerinde Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla taraftarlar, "Bize her yer Trabzon" yazılı pankartlar açtı.

    Taraftarlar, eğlence dolu dakikaların ardından hatıra fotoğrafları çektirerek dağıldı.

    Times Meydanı nda Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutladı #1

    Times Meydanı nda Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutladı #2

    Times Meydanı nda Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutladı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu'nu azarladı
    Magazin

    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu'nu azarladı

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Rus devlet televizyonunda nükleer silah tehdidi
    Dünya

    Rus devlet televizyonunda nükleer silah tehdidi

    Görüş Bildir