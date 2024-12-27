Tire FK'nın yeni teknik direktörü Ali Çalış oldu

İHA

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Tire FK, ilk devrenin girmesiyle birlikte teknik adam değişikliğine gitti.

Ligde oynadığı son 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alarak 11. sıraya kadar yükselen İzmir ekibi, takımın başına son olarak Manisa 1965 Spor Kulübü'nü çalıştıran 36 yaşındaki Ali Çalış’ı getirdi.

TURAN DEMİRCİ KADROYA KATILDI

Kırmızı-sarılı ekip, takımı güçlendirmek ve takviye yapmak için transferde de atağa geçerek Silifke Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Turan Demirci'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

RAKİP KELKİT HÜRRİYET

İzmir ekibi, ikinci devrenin ilk maçında 19 Ocak Pazar günü Kelkit Hürriyet’e konuk olacak.

Kırmızı-sarılı ekip, bu sezon dış sahada 8 maça çıkarken 3 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.