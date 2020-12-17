Tirpan: Eşim MS hastası, o yüzden Kasımpaşa'dan ayrılacağım

Kasımpaşa forması giyen Mickael Tirpan, eşinin MS hastası (Multipl Skleroz) olduğunu, bu yüzden de yanında olmak için kariyerini Belçika'da sürdürmek istediğini söyledi.

Kasımpaşa'nın Belçika ve Türkiye pasaportlu futbolcusu Mickael Tirpan, eşinin MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Tirpan, "Eşim, ayak topuklarından karnına kadar hiçbir şey hissetmemeye başladı. Bir gün bacağına elimi koydum ama hissetmedi bile. Hemen doktora gittik. Yapılan testler sonucu MS'in agresif bir formuna yakalandığını anladık. Bazen ateşi aniden çok artıyor ve acil tedaviye ihtiyaç duyuyor. İstanbul'da birçok hastaneye gittik ve onlar, en iyi tedaviyi Belçika'da alacağını söylediler." dedi.

"KIZIM İLK KEZ 'BABA' DEDİ AMA DUYAMADIM"

Yaptıkları araştırmalar sonucunda eşi Avelien Sente'nin tedavisine Belçika sınırında yer alan Hollanda'nın Limburg şehrindeki bir MS merkezinde başladıklarını söyleyen Mickael Tirpan, "Eşim ve kızım benden 2.500 kilometre ötede. Eşimin doğum gününde yanında olamadım. Bebeğimin ilk adımlarını göremedim, ilk kez 'baba' demesini yanındayken duyamadım. 1. yaş gününde yanında olamadım. Bu anları sadece facetime'dan görebildim. Bu sürecin kolay olmayacağını biliyordum ama bu kadar zor olacağını da düşünmemiştim. 1 ay önce 24 saatliğine Belçika'ya gittim ve onları gördüm. Ancak, pandemi nedeniyle gidip gelmek de çok zorlaştı." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN BÜYÜKLERİ İSTİYOR AMA BELÇİKA'YA GİDECEĞİM"

"Kasımpaşa'da her hafta oynuyorum." diyerek sözlerini sürdüren Tirpan, "Türk pasaportum var. Türkiye Milli Takımı da beni takip ediyor. Önümüzdeki yıl bazı maçlar için kadroya çağrılacağımı düşünüyorum. Beni bazı Türk büyükleri de istiyor. Menajerim bana teklifleri iletti. Hayatımın bu döneminde olmasam, bu ilgi karşısında çok mutlu olurdum. Ancak benim acilen Belçika'ya transfer olmam gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"KAZANDIK VE 24 SAATLİĞİNE GİTTİM"

Kasımpaşa ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Mickael Tirpan, "Kulübüm beni destekliyor. Trabzonspor'a karşı oynadığımız maçta 1 gol atmıştım ve kazanmıştık. Kızımın 1. yaş gününü kaçırdığım için çok üzgündüm. Onlar da maç sonrası yanıma gelip 24 saatliğine Belçika'ya gidip gelebileceğimi söylediler. Kazandığımız için bu bir ödüldü. Kulüpteki herkes hayatımın ne kadar zor olduğunun farkında. Belçika'dan bir kulüp resmi bir teklif yaparsa kulübüm bunu değerlendirecek. Her insan beni anlayacaktır. Bunun ne kadar zor olduğunu hayal edin. Sadece benim için değil. Eşim de orada yalnız..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

MS (MULTİPL SKLEROZ) HASTALIĞI NEDİR?

Multipl Skleroz (MS) hastalığı, etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren ve ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığıdır.

Bağışıklık sistemi vücudu dışarıya karşı korurken kendi hücrelerini tanır. Ancak bilinmeyen nedenden dolayı sistem bozulduğunda, bağışıklık sistemi kendi hücrelerine özellikle de sinir iletimini sağlayan beyin ve omurilikteki hücrelere karşı saldırı düzenler.

Beynin vücuda gönderdiği elektrik sinyalleri sayesinde hareket ve koordinasyon sağlanır. Sinir hücrelerini koruyan ve görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olan, sinir hücrelerinin etrafındaki örtü gibi kılıflara miyelin adı verilir. Bağışıklık sistemi miyelin kılıflarına saldırdığında ‘plak’ adı verilen hasarlı bölgeler oluşur.

Bunun sonucunda yürüme, konuşma, görme gibi eylemlerde bozulmalar olabilir, bunlara MS atakları denir. Ancak miyelin tabakası kendini tekrar yeniler ve hastalar günlük yaşamına geri döner. Ataklar 1 hafta, 3 ay, 1 yıl gibi farklı zamanlarda olabilir. Her MS hastası için atak süreleri farklıdır. Günümüzde ilaçlar, fizik tedavi ve diğer yöntemlerle ataklar önlenebilmekte, sayısı ve şiddeti azaltılabilmektedir.

MS hayatı tehdit eden bir hastalık değildir. Bazı hastalarda ileriki yaşlarda hareket ve bazı bilişsel kayıplara rastlanabilir. Hastalığın kesin tedavisi olmasa da günümüzde tıptaki gelişmeler, erken tanı ve doktor kontrolünde alınacak önlemler, yaşanan sıkıntıları azaltmaktadır.