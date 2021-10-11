Tisserand: Dönmek için sabırsızım

Fenerbahçeli Marcel Tisserand, "Sahalara dönmek için sabırsızım. Bıraktığım yerden devam edeceğim" açıklamalarında bulundu.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Marcel Tisserand, iddialı açıklamalarda bulundu.

Kongolu stoper, 12 Eylül’deki Sivas maçında sakatlanmıştı. 1 ay sonra koşulara başlayan Tisserand, iddialı konuştu.

“BIRAKTIĞIM YERDEN DEVAM EDECEĞİM”

Başarılı savunmacı, “Takımla çalışmalara başlamaya hazırlanıyorum. Sahalara dönmek için sabırsızım. Bıraktığım yerden devam edeceğim. Trabzonspor maçında kadroda olabilmek için elimden geleni yapacağım. Çünkü sezonun en önemli sınavlarından biri olacak.” diye konuştu.