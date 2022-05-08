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    Tisserand: İkinci golü bulamadık

    Süper Lig'in 36. haftasında Ali Koç'un katılmadığı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 1-1'lik skorla bitti. Mücadele sonrası Marcel Tisserand, "ikinci golü bulma şansımız da vardı ancak bunu yapamadık" dedi.
    • 08.05.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 21:32
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    Tisserand: İkinci golü bulamadık

    Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    "İlginç bir maçtı"

    Beşiktaş karşısında ikinci golü bulamadıklarını dile getiren Tisserand, "Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Bugün gerçekten ilginç bir maçtı, rakip de kazanma arzusundaydı. Genel olarak takımımızın defansif performansından memnun olduğumu söyleyebilirim." dedi.

    "Şansımız vardı, yapamadık"

    Tisserand ayrıca "Bu tip maçlarda hem defansif olarak hem de ofansif olarak çok iyi durumda olmak zorundasınız. İkinci golü bulma şansımız da vardı ancak bunu yapamadık" ifadelerini kullandı.

    Tisserand: İkinci golü bulamadık #1


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