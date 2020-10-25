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    Tisserand: İkinci yarı büyük takım karakterini ortaya koyduk

    Fenerbahçe'de Tisserand, Trabzonspor'u 3-1 ile geçtikleri karşılaşma sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 21:24
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 21:38
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    Tisserand: İkinci yarı büyük takım karakterini ortaya koyduk

    Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ÇOK MUTLUYUM"

    Trabzonspor karşısında maçın ikinci yarısında büyük takım karakterini ortaya koyduklarını ifade eden Tisserand, "Çok mutluyum, takım olarak güzel bir galibiyet aldık. İkinci yarıda büyük takım karakterini ortaya koyduk" dedi.

    Tisserand: İkinci yarı büyük takım karakterini ortaya koyduk #1

    "ERKEK ÇOCUK BEKLİYORUZ"

    Gol sevincini de yorumlayan Tisserand: "Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz. Kısa bir süre sonra aramızda olacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerine tanıklık edecek" şeklinde konuştu.

    Tisserand: İkinci yarı büyük takım karakterini ortaya koyduk #2

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