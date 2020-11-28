Tisserand: Taraftarımız için Beşiktaş'ı yeneceğiz

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Marcel Tisserand Beşiktaş derbisi öncesinde kulüp televizyonuna iddialı açıklamalarda bulundu.

Marcel Tisserand, Fenerbahçe TV'de yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu.

Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Tisserand takım içindeki havadan bahsetti. Sezonun ilk 9 haftalık değerlendirmesini yapan başarılı savunmacı, kalan bölümünden beklentilerini de anlattı.

Sözlerine Beşiktaş derbisini değerlendirerek başlayan Marcel Tisserand, "Beşiktaş maçı Fenerbahçe taraftarları için özel bir maç. Aynı şekilde benim için de özel bir maç. Galatasaray derbisinden sonra benim için ikinci derbi olacak. Ben de bu maçta oynamak istiyorum." dedi. Derbi atmosferiyle ilgiliyse Tisserand, "Almanya'da, Fransa'da oynarken takip ettiğim derbilerde oynama şansım olacak. Kendi açımdan mutluyum ama tabii ki her şeyden önce tek amacımız bu maçtan 3 puan almak olacak ve iyi bir oyunla bunu kazanmak istiyoruz." diye konuştu.





"ÖZEL BİR MAÇ"

Derbi hazırlıklarıyla ilgili konuşan Tisserand, "Özel bir maç oynayacağız. Beşiktaş özellikle ofansif yönleri güçlü bir takım. Ofansif anlamda çok fazla şemaya sahip bir takım. Biz de aynı şekilde hocamızla beraber antrenmanlarda bu noktaları nasıl durdurabileceğimize, arkada nasıl pozisyon alacağımıza çalışıyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Tabii ki bu maçtan önce birkaç antrenmanımız daha olacak. Beşiktaş maçına kadar en formda şekilde hazırlanmak ve maça o şekilde çıkmak istiyoruz. Özel bir maç ve biz de farklı bir şekilde hazırlanıyoruz bu maça. Taraftarların da bizden beklediği galibiyet olacak. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Kafamızdaki hedef sadece bu. Ligde daha çok mesafe kat etmek adına bu maçtan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz." ifadelerine değindi.