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    Titi, Göztepe ile sözleşmesini feshetti

    Süper Lig takımlarından Göztepe'de Christian Titi, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kontratını sonlandırdı.
    • AA
    • 13.04.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 13:33
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    Titi, Göztepe ile sözleşmesini feshetti

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı oyuncusu Christian Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

    SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

    Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübe ihtarname yoluyla sözleşmesini feshettiğini bildiren Christian Titi ile ilgili sürecin takip edildiği kaydedildi.

    Titi, 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyiyordu.

    Titi, Göztepe ile sözleşmesini feshetti #1

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