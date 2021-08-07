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Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya
Tokyo 2020 futbol finalinde Brezilya, İspanya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
- Haber Merkezi
- 07.08.2021 - 17:11
- Güncelleme : 07.08.2021 - 17:40
Tokyo 2020'de erkekler futbol finalinde Brezilya, İspanya'yı uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
MALCOM SKORU BELİRLEDİ
Brezilya'nın golleri 45. dakikada Cunha ve 108. dakikada Malcom kaydetti. İspanya'nın tek sayısı ise 61. dakikada Oyarzabal'dan geldi.
DANI ALVES 43. KUPASINI KAZANDI
Dünya futbolunun en fazla kupa kaldıran oyuncusu unvanını elinde bulunduran Dani Alves, 43. kupasını kazanarak ulaşılması imkansız bir rekora imza attı.