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    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya

    Tokyo 2020 futbol finalinde Brezilya, İspanya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 17:40
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    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya

    Tokyo 2020'de erkekler futbol finalinde Brezilya, İspanya'yı uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

    MALCOM SKORU BELİRLEDİ

    Brezilya'nın golleri 45. dakikada Cunha ve 108. dakikada Malcom kaydetti. İspanya'nın tek sayısı ise 61. dakikada Oyarzabal'dan geldi.

    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya #1

    DANI ALVES 43. KUPASINI KAZANDI

    Dünya futbolunun en fazla kupa kaldıran oyuncusu unvanını elinde bulunduran Dani Alves, 43. kupasını kazanarak ulaşılması imkansız bir rekora imza attı.

    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya #2

    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya #3

    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya #4

    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya #5

    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya #6

    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya #7

    Tokyo 2020 futbol finalinde kazanan Brezilya #8

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