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    Tolga Ciğerci maaşında indirime gitti

    Tolga Ciğerci maaşında indirime gitti

    Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Tolga Ciğerci, 200 bin euro garanti ücret karşılığında yeni sözleşme imzaladı.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 14:57
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    Tolga Ciğerci maaşında indirime gitti

    TFF'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından mevcut kadrosunda küçülmeye gitmesi gereken Fenerbahçe'de ilk 'feda' diyen Tolga Ciğerci oldu.

    Tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli yönetimin 'vefa' isteğine 'feda' karşılığını vererek yeni sözleşmeyi imzaladı.

    Tolga Ciğerci maaşında indirime gitti #1

    200 BİN EURO KAZANACAK

    Sakatlık yaşadığı dönemde Fenerbahçe yönetiminin desteğiyle zorlu günleri aşan Tolga Ciğerci'nin vefa borcunu ödemek adına 200 bin euroluk anlaşmaya evet dediği öğrenildi.

    Öte yandan daha önce 500 bin euro maaş alan 28 yaşındaki orta sahanın maksimum kazancı 300 bin euroyu geçmeyecek.

    Tolga Ciğerci maaşında indirime gitti #2

    WOLFSBURG İSTİYORDU

    Almanya'da oldukça iyi bir itibara sahip olan Tolga Ciğerci'ye altyapısında yetiştiği Wolfsburg'un da yoğun bir ilgisi vardı. Deneyimli futbolcunun tekrar sarı-lacivertli formayı tercih etmesinde en büyük etkenin Ali Koç ile olan yakın ilişkisi olduğu kaydedildi.

    Tolga, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.

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