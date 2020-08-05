Tolga Ciğerci maaşında indirime gitti

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Tolga Ciğerci, 200 bin euro garanti ücret karşılığında yeni sözleşme imzaladı.

TFF'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından mevcut kadrosunda küçülmeye gitmesi gereken Fenerbahçe'de ilk 'feda' diyen Tolga Ciğerci oldu.

Tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli yönetimin 'vefa' isteğine 'feda' karşılığını vererek yeni sözleşmeyi imzaladı.

200 BİN EURO KAZANACAK

Sakatlık yaşadığı dönemde Fenerbahçe yönetiminin desteğiyle zorlu günleri aşan Tolga Ciğerci'nin vefa borcunu ödemek adına 200 bin euroluk anlaşmaya evet dediği öğrenildi.

Öte yandan daha önce 500 bin euro maaş alan 28 yaşındaki orta sahanın maksimum kazancı 300 bin euroyu geçmeyecek.

WOLFSBURG İSTİYORDU

Almanya'da oldukça iyi bir itibara sahip olan Tolga Ciğerci'ye altyapısında yetiştiği Wolfsburg'un da yoğun bir ilgisi vardı. Deneyimli futbolcunun tekrar sarı-lacivertli formayı tercih etmesinde en büyük etkenin Ali Koç ile olan yakın ilişkisi olduğu kaydedildi.

Tolga, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.