Tolga Ciğerci sakatlıktan kurtulamıyor

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sık sık sakatlanan Tolga Ciğerci'nin adale sorunu, bu sezon da devam ediyor.

Galatasaray ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımda bir türlü istikrarlı bir şekilde forma giyemedi.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan Tolga çin bu sezon da aynı şekilde geçiyor.

SIK SIK ADALESİNDEN SAKATLANIYOR

Adale sakatlığından bir türlü kurtulamayan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun son bölümünde, 24 Haziran'da alt adale sakatlığı yaşamıştı.

Tolga Ciğerci'nin bu sezon ise 19 Kasım'da üst adalesi yırtıldı. Tolga sahalara döndükten kısa süre sonra 15 Aralık'ta aynı sakatlığı yaşadı.

Orta saha oyuncusu, iyileştikten sonra sahaya çıkamadan bir kez daha alt adalesini yırttı.