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    Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı Milli Takım'a çağrıldı

    Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci ve Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 15:30
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    Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı Milli Takım'a çağrıldı

    Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.

    Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Milli Takımımızda aday kadroya iki futbolcu daha dahil edildi.

    Buna göre, Medipol Başakşehir FK'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor A.Ş.'den Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak."

    Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı Milli Takım a çağrıldı #1

    YUSUF SARI İLK KEZ

    Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı.

    Yusuf Sarı ise ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi.

    Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı Milli Takım a çağrıldı #2

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