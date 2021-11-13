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- Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı Milli Takım'a çağrıldı
Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı Milli Takım'a çağrıldı
- Haber Merkezi
- 13.11.2021 - 15:21
- Güncelleme : 13.11.2021 - 15:30
Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Milli Takımımızda aday kadroya iki futbolcu daha dahil edildi.
Buna göre, Medipol Başakşehir FK'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor A.Ş.'den Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak."
YUSUF SARI İLK KEZ
Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı.
Yusuf Sarı ise ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi.