Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı Milli Takım'a çağrıldı

Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci ve Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Milli Takımımızda aday kadroya iki futbolcu daha dahil edildi.



Buna göre, Medipol Başakşehir FK'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor A.Ş.'den Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak."





YUSUF SARI İLK KEZ

Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı.

Yusuf Sarı ise ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi.