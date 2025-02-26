Tolga Zengin, Trabzonspor'a dönüyor

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Trabzonspor, deneyimli teknik adam Şenol Güneş ile yeniden yapılanmaya giderken, bordo-mavili camiaya sürpriz bir isim daha geri dönmeye hazırlanıyor.

Teknik heyetine, Trabzonspor'un eski futbolcularından Hüseyin Çimşir'i alan Şenol Güneş, kısa bir süre içerisinde Tolga Zengin ile görüşecek.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÖRÜŞECEKLER

Bordo-mavili kulüp yetkilileri, Tolga Zengin'in kısa bir süre içerisinde Şenol Güneş ile bir araya geleceğini belirtti.

Tolga Zengin'in kulüpte alacağı görev, bu görüşme sonrasında netlik kazanacak.