Tolgay Arslan, Avustralya'da kendini buldu! Perth Glory'e hat-trick yaptı Avustralya Futbol Ligi'nde Tolgay Arslan'ın hat-trick yaptığı maçta Melbourne City, Perth Glory'yi 8-0 yendi.

AA & Ensonhaber

Avustralya Futbol Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Melbourne City ile Perth Glory karşı karşıya geldi.

AAMI Park'ta oynanan müsabakada ev sahibi Melbourne City, konuk ettiği rakibini 8-0'lık farklı bir skorla mağlup ederken bu maça Tolgay Arslan damgasını vurdu.

Melbourne City, farklı kazandı

Melbourne takımı, Leonardo Natel'in 14, 29, Tolgay Arslan'ın 16, 26, 73, Kaelan Majekodunmi'nin kendi kalesine 19, Jamie Maclaren'in 60 ve Steven Ugarkovic'in 86. dakikada attığı gollerle 8 farklı galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle puanını 33 yapan Melbourne City, 7. basamakta yer aldı. Perth Glory ise 22 puanla son sırada kaldı.

Tolgay Arslan'dan 21 gollük katkı

Geride kalan yıllarda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta görev yapan ve geçen seneden beri Melbourne City forması giyen 33 yaşındaki Tolgay, bu sezon takımıyla 27 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.