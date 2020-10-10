Tolgay Arslan: Beşiktaşlıları üzmek istemedim

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, kendisine tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlardan helallik istedi.

Beşiktaş soyunma odasında dürüm yediği iddia edilen Tolgay Arslan, yönetimle arası açılınca takımdan ayrılma kararı almış ve siyah-beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe armasını öpen ve Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaşlı taraftarları kızdırmıştı.

Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan ve İtalya'nın Udinese takımına transfer olan Tolgay, yıllar sonra Beşiktaşlılardan helallik istedi.

Fanatik gazetesine konuşan tecrübeli oyuncunun sözleri şu şekilde:

"İKİ BÜYÜKDE DE OYNAMAK ZORDU"

Türkiye’nin iki büyük takımında forma giydin. Hangisinde oynamak daha zordu?

"İki takım da çok büyük ve daha zor ya da daha kolay diye bir şey yoktu. İkisinde de sahaya yüzde 90 favori çıkıyorsunuz ve her maçı kazanmanız gerekiyor. Bu iki büyük kulüpte de oynamamı sağlayan başkanlarıma ve yöneticilerime minnettarım, onlara çok teşekkür ediyorum. İkinci çocuğum İstanbul’da dünyaya geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’den ekmek paramı kazandım, aileme de bu sayede iyi bir hayat verdim. Benim ağzımdan onlar için kötü bir laf asla çıkmaz."





Fenerbahçe’de oynadığın süre boyunca sen de takım da istenen performansı neden ortaya koyamadı?

"Öncelikle ben, Fenerbahçe’de bir türlü tam olarak hazır olamadım. Kulübe, Beşiktaş’ta kadro dışı kalarak katılmıştım, sonra da kampta sakatlanmıştım. Keşke kendime zaman verseydim ve tam olarak hazır olsaydım. Hızlı davrandım ve tek amacım, bir an önce katkı sağlamaktı. Fenerbahçe’de hedefler hep büyüktü. Birçok talihsizliği aynı anda yaşadık. Taraftarlar bunu hak etmedi. Keşke istediğimiz şekilde başarılı olsaydık ve onlar da mutlu olsaydı."

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

“Fenerbahçe’ye gittiğim dönemde çok kırılmıştım ve Türkçem iyi olmadığı için asıl söylemek istediklerimi ifade edemedim. Beşiktaş taraftarı da beni yanlış anladı. Onları üzmek istemedim. Hatam olmuşsa, haklarını helal etsinler”





"TÜRKÇEM İYİ DEĞİLDİ"

“Geriye baktığımda, ‘Şunu böyle yapsaydım’ diyeceğim çok şey yok ama Beşiktaş’tan ayrılık süreciyle ilgili bazı hatalarım var. Bu dönem, yanlışları ve doğrularıyla bana çok şey öğretti. Almanya’da büyüdüm ve Türkçem iyi değildi. İnsanlar da beni yanlış anladı ve savunma imkanı vermediler. Beşiktaş’ta da Fenerbahçe’de olduğu gibi taraftarlar bana iyi davrandı. Özellikle onları hiç kırmak istememiştim. Türkçem iyi olmadığı için asıl demek istediklerimi insanlara anlatamadım."

"Bu yüzden de açıklamalarım çok tepki çekti ama ben de o dönem çok kırılmıştım. Hatam olmuşsa lütfen onlar da benim gibi haklarını helal etsinler. Geriye baktığımda bir tek bunu farklı yapmak isterdim. Belki de Almanca bilen bir tercümandan yardım almalıydım. Kötü anıları değil, güzel anıları aklımda tutacağım. Umarım Türk futbolu ve Türk takımları çok iyi yerlere gelir. Ben de buradan takımlarımıza, Avrupa maçlarında sonuna kadar destek vereceğim."

