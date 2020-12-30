Tolgay Arslan: İnsanlar dürüm yediğime inandı, şaka gibi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolgay Arslan, dürüm olayından Türkiye'deki baskıya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Udinese'nin yolunu tutan Tolgay Arslan, beIN Sports'a konuştu.

Arslan'ın sözleri şu şekilde:

"TÜRKİYE'DE BASKI ÇOK FARKLI"

"Türkiye'deki baskı çok farklı. Ben burada ön libero, 6 numara oynuyorum. Hocanın, yönetimin, takım arkadaşın beklentileri farklı. Burada benden gol ya da asist beklemiyorlar, burada görevimi yapıyorum. 2 hafta önce Lazio'ya gol de attım. Türkiye'de stoper bile olsan taraftar gol bekliyor, asist bekliyor. Ben burada asistin asistini yapıyorum, oyunun temposunu belirliyorum. Lig çok taktiksel, belki o yüzden çabuk alıştım."





"Türkiye'den çok teklif geldi ama ayrılmak istedim. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra üzerimde çok baskı hissettim. Türk oyuncu için ülkede büyük bir takımda oynamak kolay değil. Böyle bir ligde oynama fırsatım oldu, burada gelişeceğimi düşündüm ve Türkiye'yi bıraktım."

"HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

"Transferden sonra Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yaptığım sert açıklamalardan dolayı üzüldüm, dile de getiremedim. Beşiktaş döneminde kadro dışı kalmıştım, bana göre büyük haksızlığa uğradım. Transferin ardından çok duygusal açıklamalar yaptım, belki sert oldu."





"DÜRÜM YEDİĞİME İNANDILAR, ŞAKA GİBİ"

"Beşiktaş'ta dürüm muhabbeti çıktı. Normal düşünürseniz devre arasında nasıl dürüm yiyebilirsin! İnsanlar da buna inandı, şaka gibi oldu. Ben de bir şey demedim, ardından kadro dışı kaldım, orada farklı şeyler de vardı. Kadro dışı kalmanın nedenini ben de bilmiyorum. Bir ödeme sıkıntısı vardı, ben de bu durumdan çok memnun olmamıştım, belki de benim de hatalarım oldu, oraya kadar gideceğini tahmin etmemiştim."

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

"3 ay kadro dışı kaldım, tek başıma idman yaptım. Suni çimde idman yaptım, çok kırıldım. Ailemi görmedim. Beşiktaş taraftarının bana karşı hiçbir yanlışı yoktu, belki inanmazlar ama hala kalbimdeler, maçları da izliyorum ama o noktada kendime bu defteri kapamam gerekiyor dedim. Ama açıklamalarım çok sert oldu, bunu da hiç dile getiremedim. Özellikle Beşiktaş taraftarı hakkını helal etsin, ben ediyorum. Her zaman beni desteklediler ve arkamdaydılar."