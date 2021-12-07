Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş itirafı

Kariyerini Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İtalya'da futbol hayatına devam eden Tolgay Arslan, Fenerbahçe taraftarlarıyla ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Goal'e konuşan Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe gitmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçe beni kadro dışı kaldıktan bir hafta sonra aradı. Öfkeliydim ve hemen kabul ettim. Gerçekten ayrılmayı istememiştim." dedi.

"TÜRKİYE'DE TÜRK OYUNCULAR ZOR ZAMAN GEÇİREBİLİR"

"Maaşlarımızın ödenmemesi nedeniyle şikayette bulununca kadro dışı kaldım. Türk oyuncular neredeyse altı ay maaş alamadı ama yabancılar paralarını almaya devam ediyordu. Kulüp, ailenin bir parçası olduğumuz için bizden bunu görmezden gelmemizi istedi.

Bir süre öyle davrandım ama takımın yarısına ödeme yapıp diğer yarısına yapmamak yanlıştı. Bu duruma karşı çıkan tek kişi bendim.

Kadro dışı kalmamdan kısa bir süre sonra kulüp dışarıda kalmamın nedeninin bir maçın devre arasında dürüm yemem olduğunu açıkladı. Bunun hiçbir gerçekliği yoktu. Sonra başkanla aramda bir tartışma yaşandı. Beşiktaş bana bu gibi durumlarda konuşmamam gerektiğini göstermek istedi. Eğer Türk bir oyuncuysanız Türkiye'de zor zamanlar geçirebilirsiniz."





"TARAFTARLARLA ARAM ÇOK İYİYDİ"

"Fenerbahçe beni kadro dışı kaldıktan bir hafta sonra aradı. Öfkeliydim ve hemen kabul ettim. Gerçekten ayrılmayı istememiştim. Taraftarlarla aram çok iyiydi.

Fenerbahçe formasıyla Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkmak zordu. Yaşadığım en zor deneyimdi. Taraftarlar dürüm konusu hakkında, "Tolgay Arslan dürümler nerede?" diye bağırıyordu. İlk yarı sonunda 3-0 gerideydik. Beşiktaşlı taraftarlar mutluydu ama sonunda 3-3 yaptık.

FENERBAHÇE ARMASINI NEDEN ÖPTÜ?

"Fenerbahçe ile ilk maçta taraftarlar istediği için armayı öptüm. Beni aralarına aldıkları için onlara minnettardım ama Beşiktaşlı taraftarlar bu durumu hoş karşılamadı."





"FENERBAHÇE TARAFTARI ŞIMARIK"

Fenerbahçe'de ilk zamanlar her şey yolundaydı. Tam kendimi kanıtlamak üzereyken bazı sakatlıklar yaşadım. İkinci sezonu yedinci sırada bitirdik ve kulüp kadroda yenilemeye gitti. Fenerbahçe'de çok iyi olmak zorundasınız.

Benden sonra çoğu benim pozisyonumda oynayan 21 transfer yaptılar. Fenerbahçe'de işler iyi gitmediğinde taraftarlar hızlı bir şekilde değişim talep ediyor.

Yıllar önce biraz şımarıklardı. Beşiktaşlı taraftarlar ise skoru alamasan bile ellerinden geleni yaptığında alkışlıyorlar.

Sözleşmemi feshettiğimde neredeyse tüm lig benimle ilgilendi ama kariyerimi ülke dışında sürdürmem gerektiğini hissettim."