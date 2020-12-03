Tolgay Arslan'ın derbi yorumu

Her iki takımda da oynayan Tolgay Arslan, 4-3 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı. Arslan, Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak İtalya'nın Udinese takımına transfer olan Tolgay Arslan, Fanatik gazetesine konuştu.

Arslan, Beşiktaş'ın 4-3'lük üstünlüğüyle sona eren derbi maçını yorumladı.

30 yaşındaki futbolcunun sözleri şu şekilde:

"SERGEN YALÇIN TAKIMI İNANILMAZ HAZIRLAMIŞ"

"Derbileri ve lig maçlarını izlemeye çalışıyorum. Ligde artık Anadolu takımlarının büyüklerden pek farkı yok. Kağıt üzerinde en güçlü Fenerbahçe. Ancak derbide Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı inanılmaz hazırlamış. Büyük iş başardı ve istediğini aldı. Galatasaray da çok iyi ama benim en beğendiğim Alanyaspor. Fenerbahçe ise mutlaka toparlanıp, çıkışa geçecektir."





"ATİBA EFSANE BİR OYUNCU"

"Tek kelimeyle 'Efsane' bir oyuncu. Müthiş bir adam. Çok profesyonel bir oyuncu. İnanılmaz bir karakter. Bir insanı herkes sever mi? Evet Atiba'yı herkes sever. Haftada en az 1 kez konuşuyoruz. Atiba (37), yaşın öneminin olmadığını gösteriyor. Emre Belözoğlu da 40 yaşına kadar oynadı. Atiba da bu yolda. Kendine her açıdan çok iyi bakıyor. Her anlamda örnek bir futbolcu ve profesyonel."

"TÜRKİYE'DE HAKEMLERİ RAHAT BIRAKMIYORLAR"

"Hakemler hata yapabilir, onlar da insan. İtalya'da hakem kötü maç yönetince üzerine gidilmiyor. Süper Lig'de hakemleri rahat bırakmıyorlar. İtalya'da hakemler sahanın patronu olduklarını hissettiriyor. Bir faul sonrası çok konuşamıyorsun. Ayrıca oyun da çok durmuyor. Cüneyt Çakır, Avrupa'da inanılmaz maçlar, finaller yönetiyor ama Türkiye'de eleştiriliyor. İyi hakem olmasa, UEFA neden ona maç versin! Türkiye'deki bu baskı ortamında maç yönetmeleri, gerçekten büyük başarı."