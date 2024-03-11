Tolunay Kafkas, Fatih Karagümrük'le ilk idmanına çıktı

İHA
Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybettiği müsabakanın teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Tolunay Kafkas'ı getirdi.
Kırmızı-siyahlılar, 30. haftada oynanacak Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Tolunay Kafkas yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
İlk sınavını Konyaspor karşısında verecek
Fatih Karagümrük, 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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