Tolunay Kafkas: Fenerbahçe'den ve İsmail Yüksek'ten özür dilerim Geçtiğimiz haftalarda Ankaragücü'nden ayrılan Tolunay Kafkas, Ümit Milli Takımı çalıştırdığı dönemde İsmail Yüksek'i kadroya davet etmediği için orta saha oyuncusu ve kulübü Fenerbahçe'den özür diledi.

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Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran ve alınan olumsuz sonuçların ardından görevine son verilen teknik direktör Tolunay Kafkas, sessizliğini bozdu.

Kafkas, Ankaragücü'nden Ümit Milli Takım'a, İsmail Yüksek'ten Halil Dervişoğlu - Marcao olayına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Simay Trafo'nun sunduğu Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Tolunay Kafkas, sözlerine şu şekilde başladı:

Ankaragücü süreci benim adıma çok olumlu geçti, çok iyi bir deneyim yaşadım. Ankaragücü çocukluk aşkımdı orada çalışmak benim için büyük onurdu. Başkanımız Faruk Koca'ya, yönetim kurulumuza ve taraftarımıza çok teşekkür ederim. Renaldo Cephas'ın transferinde başkanımızın danışmanı Emre Yıldız etkili oldu. Renaldo'nun bu ligde ses getireceğine inanıyorum. Renaldo adaptasyon sürecini atlarsa takımına ciddi bir bonservis ücreti kazandırabilir.

"A Milli Takımımızdaki oyuncu grubuna güveniyorum"

Ümit Milli Takım süreci hakkında konuşan Kafkas, şu sözleri sarf etti:

A Milli Takımımızdaki oyuncu grubuna güveniyorum. Özellikle milli takımlarda alt yaş kategorilerinde yetkin hocalara ihtiyacımız var. Bizim dönemimizde alt yaş kategorilerinde birçok oyuncu A Milli Takım'a geçti. Bizim dönemimizde çok kısıtlı imkanlarla hocalarımız önemli işlere imza attı.

"Hata yapmışsam İsmail'den de Fenerbahçe Kulübü'nden özür dilerim"

İsmail Yüksek'in direkt A Milli Takım'a gitmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Tolunay Kafkas, şunları dedi:

Ne yazık ki insanların fanatizm gözlerini kör etmiş, Türk futbolunda organize bir kötülük var. İsmail Yüksek konusunda eleştiriler var. Tümer Metin, Tolunay Kafkas, Dybala ve Kante bunların hiçbir tanesi ne genç ne de Ümit Milli Takım'da oynamış oyuncu değiller. Bu durum buradaki hocaların işlerini kötü yaptığı anlamına gelmez. Ülkemizde oyuncu gelişimi geç olabiliyor. Ben burada bunları söylerken; hata yapmışsam İsmail'den de Fenerbahçe Kulübü'nden özür dilerim. Bizim sürecimizde A Milli Takım'a geçişlerin iyi olduğunu söyleyebilirim. Kulüp taraftarlığı insanlarımızın gözünü kör etmiş, kendimizi anlatmalıyız, düşüncelerimizi söylemeliyiz.

"Halil'e sordum; fiziki temas olmadı ancak Marcao vurmaya kalktı dedi"

Halil Dervişoğlu - Marcao olayından da söz eden Kafkas, şu ifadeleri kullandı: