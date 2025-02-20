Tolunay Kafkas: Hepinizden daha Trabzonluyum ama artık çalıştırmam

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İstanbul Fatih'teki Trabzon Evi'nde gerçekleşen "Efsanelerle Bir Arada" etkinliğine teknik direktör Tolunay Kafkas katılırken Trabzonspor hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas, bir daha Trabzonspor'da teknik direktör olmayacağını vurguladı.

Trabzonspor teknik direktörlük koltuğu muazzam bir yer. Çalışması keyifli ve zor. Trabzon'un o kaotik ve karmaşık yapısını çok seviyorum. Bundan sonra Trabzonspor'da teknik direktörlük yapmayacağım. Yaşadıklarım ve yaşattıklarımız ortada. Bir kez teknik adamlık deneyimim oldu, gönderiliş biçimim meslek onurunu zedeleyecek şekilde oldu. Kulübe karşı değil, kulüp başkanına karşı bir tavrım oldu.

"HEPİNİZDEN FAZLA TRABZONLUYUM"