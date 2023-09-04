Tolunay Kafkas: İlk golü atsak maçı kazanırdık Ankaragücü'nün deneyimli teknik adamı Tolunay Kafkas, 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye mağlup olmalarını yorumladı.

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Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri maçta, oyun anlayışlarından taviz vermeden seyir zevki yüksek bir karşılaşma izlettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, ilk yarı çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "İkinci yarı oyunun ilk 15 dakikası kontrolü kaybettik. Bu da doğal. Çok kaliteli ayaklara sahip bir takım var karşımızda. Aslında biz atsak ilk golü maçı kazanabilirdik. Oyun anlayışımızdan taviz vermedik. Seyir zevki yüksek bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum." dedi.

"Bir ön libero istiyorum"

Tolunay Kafkas, yabancı oyuncu sayılarının fazla olduğunu ve bu yüzden transfer yapmakta zorlandıklarını anlatarak, "Elimizde yabancı oyuncular var. Onları gönderemeden alma ihtimalimiz yok. Bir ön libero transferi istiyorum." diye konuştu.

"2 puanımız var"

Ligin ilk 4 haftasında 2 puanda kaldıklarını da hatırlatan Kafkas, "Futbol sonuç işi. Oynanan futbolun karşılığı bu puan olmaması lazım. Hikaye masal anlatmayayım. 2 puanımız var. Gerçek olan bu." değerlendirmesinde bulundu.

Tolunay Kafkas, önlerindeki maçlarda klasik sol bekle de oynayacaklarını aktardı.