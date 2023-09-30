Tolunay Kafkas: Oyuncularımla verdikleri mücadeleden dolayı gurur duyuyorum Galatasaray'a 2-1 kaybedilen maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, oyuncularıyla verdikleri mücadeleden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

DHA

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Süper Lig'deki son 6 maçını kazanan sarı-kırmızlı ekip, resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini de 20'ye çıkardı

Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Oyuncularımla verdikleri mücadeleden dolayı gurur duyuyorum"

İlk yarıda çok pas hatası yaptıklarını söyleyen Kafkas, şu şekilde konuştu:

İyi mücadele örneği gösterdiler. Kolay değil. Ligin üstünde olan 2 takım var. Hafta içi çok çalışmıştık. İkinci devre format değiştirdik. Planımız tuttu. Daha sonra oyunu biraz daha elimize almamız, pres yapmamız gerekiyordu. Bu tip takımlar, oynattığınız zaman sıkıntı çıkartacak takımlar. Oyuncularımla verdikleri mücadeleden dolayı gurur duyuyorum.

"Erkan Özdamar'ın performansına dikkat etsinler"

Geçen hafta oynanan Ankargücü-Konyaspor maçının hakemi Erkan Özdamar ile ilgili konuşan Kafkas, şunları dedi:

İlk yediğimiz golden önce de bir şey olduğunu söylüyorlar. Ben hakemlerle ilgili yorum yapmıyorum. Geçen hafta Erkan Özdamar ile ilgili yorum yaptım. Yine söylüyorum. O hakemin performansına dikkat etsinler.

"Ben işimi yapıyorum, dimdik duruyorum"

Sezona zor bir fikstürle başladıklarını aktaran Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:

Ben işimi yapıyorum, dimdik duruyorum. Kendini baskı altında hisseden insanlar evine ekmek götüremeyenler. Başkanın takdiri. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Başkan üstüne düşeni yaptı. Takımların oturması süre alıyor. 7’nci maç, 5’inci deplasmanda oynadık. Bunların içinde Galatasaray, Fenerbahçe var. Daha iyi olabilirdi. 7 maçta 6 puan aldık. Fikstür lehimize döndü. Kazanabileceğimiz maçlar var. Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor. Ankaragücü’nü layık olduğu yere getirebiliriz inşallah.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)