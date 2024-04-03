Tolunay Kafkas: Teknik direktörün ötesi olmaya çalıştım Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Sivasspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından "Hiçbir zaman bir teknik direktör gibi olmadım, ötesi olmaya çalıştım. Bilgimle ve entelektüelliğim ile..." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 31. hafta maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Rey Manaj kaydetti. Rey Manaj, bu golle birlikte ligdeki 16. golünü attı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 1-0 yenildikleri maçın ardından Türk futbolunda yaşananlarla ilgili tepki dolu açıklamalar yaptı.

"Bu lig iki takımdan ibaret değil kardeşim!"

Kafkas, sözlerine şöyle başladı:

Türk futbolunda doğruyu en kanlı haksızlıktan bile ayırt etmek artık mümkün değil. Bunu bir bütün haline getirdiler. Yukarıda konuşuyorlar, yapıyorlar... Bu lig iki takımdan ibaret değil kardeşim! Ben emekçi bir insan olarak, 40 yılımı bu işe vermiş adam olarak konuşuyorum! Golden önce faul var falan..

"Kimse Karagümrük'ü ve bizleri hafife almasın"

Tolunay Kafkas, açıklamalarına şöyle devam etti:

Hakemlere bir şey söylemiyorum. Aşağıda can mücadelesi veren insanlar var. Hayatını bu işe koymuş insanlar var, başkanlar var. Herkes dikkatli olacak yani! Bu ülke iki kulüpten ibaret değil! Bir sürü şey oluyor, iş raydan çıktı. Kimse Karagümrük'ü ve bizleri hafife almasın.

"Küme düşmek şerefsizlik değildir!"

Küme düşmek hakkında çarpıcı ifadelerde bulunanan Kafkas, şunları dedi:

Önemli mesajlar söylüyorum çünkü bizler bu işin içerisindeyiz.. Ben, Samet Hoca, Rıza Hoca, Şenol Hoca, Fatih Hoca... 50 yıldır bu işin içindeyiz. Benim de 40. yılım. İş şeyden çıktı... Bizim de göz yaşlarımız var. Herkes, her maçı iyi yönetsin. Küme düşmek şerefsizlik değildir!

"Hiçbir zaman bir teknik direktör gibi olmadım, ötesi olmaya çalıştım"

Tolunay Kafkas, açıklamalarını şöyle noktaladı: