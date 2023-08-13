Tolunay Kafkas: Türkiye’nin en iyi antrenörlerinden bir tanesi benim Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Türkiye’nin en iyi antrenörlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Benim teknik direktörlük anlayışımda bu tarz bir oyun yapısı yok" dedi.

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İHA

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Ankaragücü, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’nin en iyi antrenörlerinden bir tanesi benim"

Deneyimli teknik adam sözlerine şu şekilde başladı:

Oyunun bazı bölümlerinde iyiydik, bazı bölümlerde ise maalesef kötü oynadık. Maçın geneline baktığımızda bizim de kazanacağımız anlar yaşandı. Maçın çok gidip gelmesi canımı sıktı. Benim teknik direktörlük anlayışımda bu tarz bir oyun yapısı yok. Sahadaki oyun benim tarzım veya stilim değil. Lig başlangıçları zor olur. Bu sezon da zor bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki maçlara yöneleceğiz ve inşallah durumu düzelteceğiz. Hiç mütevazı olamam. Türkiye’nin en iyi antrenörlerinden bir tanesi benim. Çalışkanım ve hırslıyım. Yaşanabilecek kötü senaryoların sorumluluğu tamamen şahsıma ait. Bundan kaçacak değilim. Bunun arkasında duracak adamlık bende var.

"Oyuncum bir hata yaptıysa bu benim hatamdır"

Savunmada yapılan hatalar hakkında sorulan soruya cevap veren Kafkas, şu şekilde konuştu:

Oyuncum bir hata yaptıysa bu benim hatamdır. Sahaya 3’lü savunma ile çıktık, 4'lü çıksak belki hata yapmayacaktı. Üçlü savunma ile oynamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi rakibin bizim sahamıza geçişini kırabilmek ama ne yazık ki Türkiye’de bu durum sabırlı karşılanmıyor.

"Takviye ihtiyacı var diye düşünüyorum"

Takıma transfer takviyesi yapılacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

Takıma iki tane daha kanat oyuncusu gelecek ama bu takımın stopere de bir oyuncu takviye ihtiyacı var diye düşünüyorum.

"Oyun anlayışımızı sahaya yansıtmak istiyoruz"

İlerleyen süreçte istedikleri oyunu sahaya yansıtacaklarının altını çizen Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı: