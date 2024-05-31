Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe itirafı: Çocukken okuldan kaçıp maçlara giderdim Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, küme düşme, Fenerbahçe ve hakemler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, suskunluğunu bozdu.

Geçtiğimiz aylarda "Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biriyim." diyen Kafkas'ın takımının alt lige düşmesi ise sosyal medyada viral olmuştu.

Kendisiyle dalga geçenlere de yanıt veren Kafkas, Fenerbahçe itirafında bulundu.

"Sisteme yenik düştüm"

Fatih Karagümrük'ten ayrılacağını dile getiren Tolunay Kafkas, şunları söyledi:

Fatih Karagümrük'te devam etmeyeceğim. Süleyman Hurma bizim ağabeyimiz, benim için bir başkandan ötesi. Beni teknik direktör yapan Süleyman Hurma'dır. Süleyman Başkan ile bir geçmişimiz var. Başkan da demiyorum o benim ağabeyimdir. Süleyman Ağabey'e vefa borcum var. Vefa asil insanlarda olur. Tabii ki geldiği zaman geleceğiz. Elimden gelen her şeyi yaptım. Fakat sisteme yenik düştüm.

"Çok kötü hakemler de var"

Ben şunu çok rahatlıkla söylüyorum. Adaletli zeminde bir şey oynatmadığın zaman sıkıntı olur. Son 3-4 hafta kala yabancı VAR hakemi geldi. Çok iyi hakemler de var, çok kötü hakemler de var. Gaziantep-Karagümrük maçında skor 1-1'ken İtalyan VAR hakemi penaltıyı atlıyorsa bu işler ayyuka çıkar. Açıklıyorum; Gaziantep-Hatayspor, Ankaragücü-Konyaspor maçlarına bakılsın. Hatalıysam ben özür dilerim. Ecmel Başkan durup dururken mi takımını sahadan çekti? Bunu anlamak lazım. Düşersin, çıkarsın önemli olan Türk futbolunun sürdürülebilmesi.

"Ulan ahlaksız herifler"

Ankaragücü ve Fatih Karagümrük'ün bu sezon küme düşmesiyle ilgili sosyal medyada yapılan "Bu sezon iki takımı küme düşürdü" yorumuna değinen Tolunay Kafkas, şu sözleri dile getirdi:

Ankaragücü'nde 7 hafta görevde kaldım. Ankaragücü'nün 31 hafta başında yoktum. Ben, Ankaragücü'nü bıraktığımda küme düşme potasının üstündeydi. Ben bu tarz haberleri ve yorumları yapanları biliyorum. O işleri geçecekler, o yorumlar bizim üzerimize yapışmaz. Arda Güler ile bir şeyler yazmışlar. Ulan ahlaksız herifler... Kimse bana belden aşağı vuramaz. Arda Güler'i ben Ümit Milli Takıma çağırdım, pandemiydi sonrasında ise Arda bağırsak enfeksiyonu geçirdi, sonra da A Milli Takım'a gitti. Ankaragücü'nden 7. hafta ayrıldım, 31 hafta yoktum. Geçen yıl Ankaragücü'nü ligde tuttum. Ankaragücü'nün küme düşmesine çok üzüldüm. Biz acımızı içimizde yaşıyoruz. Bir de 3-5 çakala cevap verecek halimiz yok. Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Benim üzerime yapışmaz bunlar, bunları geçecekler. Reel değil bunlar.

"Fenerbahçe maçlarına giderdim"

Fenerbahçe düşmanı olmadığını belirten Tolunay Kafkas, Ajansspor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: