Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimine tepki

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Tolunay Kafkas, karşılaşmadaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

56 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

Söyleyecek çok sözüm yok. Ne söyleyeyim. Yok bir şey yani. Hani işte oynadık, çıktık, mağlup olduk. Maça teknik anlamda bir yorum yapmayacağım, yapamayacağım yani. Bilmiyorum, buyursun yapsınlar. Futbol konuşamıyoruz. Ne söylediğin değil ne hissettirdiğin önemli. VAR'daki hakem... Pes yani! Fenerbahçe kazandı, tebrik ediyorum, hiçbir problem yok. Böyle bir iklim olur mu ya! Sözün bittiği yerdeyiz. 3'te yeriz, 5'te yeriz, küme düşeriz ama... Konuşacak, söyleyecek bir sözüm yok gerçekten. Söylesem kendime, bana kimse zarar veremez de yani ama çok ileri gideceğim, o da bana yakışmıyor. 56 yaşıma geldim. Kimse anlamıyor. Bu adam haklı mı, haksız mı? Yine haksız duruma düşeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Onlarla ilgili problem yok. Konuşacak bir şey yok!