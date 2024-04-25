Tolunay Kafkas'tan olay sözler: 40 yılımı verdim böyle sezon görmedim Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Kafkas, "Bizim adımıza talihsiz bir maç oldu. Gol yiyene kadar planımız tuttu. Çok kötü goller yedik. Bu seviyedeki takımlar bu golleri yememeli. Ondan sonra oyun biraz dağıldı. Oyuncular plan dışına bizim için pahalıya mal oldu. Emre Mor geride devamlı top alıp orta yapmaya çalıştı. Kenar oyunculardan istediğimizi alamayınca oyun sıkıştı. Son 20-25 dakikada bayağı pozisyona girdik. İkinci maçta turu geçme şansımız var. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Fenerbahçe maçında da söyledim"

Hakemlerle ilgili eleştiri yapan deneyimli çalıştırıcı, "Hakemin kararlarına bir şey demiyorum ama iyi maç yönetmiyor. Bunu Fenerbahçe maçında da söyledim. Kararlar doğru, yanlış değil. Mesela Paul pozisyonu var sorun yok. Görüyorsun, yumruk atıyor sırtını dönüp gidiyorsun. Kendi çıkarım için hiçbir şey istemiyorum. Ne ben ne de Süleyman Hurma. Biz emekleyerek buraya geldik." ifadelerini kullandı.

"Aptal yerine koymayın"

Tolunay Kafkas, "Cemal Süreyya'nın çok güzel bir lafı vardır, "yukarılarda hem kartallar hem de yılanlara rastlarsın" der. Biz uçarak geldik buralara sürünerek gelmedik. Ben hakemlerle ilgili de konuşmuyorum. Maçı yönetim şekilleri iyi şeyler değil. Sonuçta yenildik, hiçbir sorun yok. Trabzonspor kendi camiam ama lütfen yapmayın. Kimseyi aptal yerine koymayın. Gördüğünü çal!" şeklinde konuştu.

"VAR kayıtları açıklanmasın"

Deneyimli teknik adam ayrıca, "VAR kayıtlarının açıklanmasının doğru olmadığını söyledim. Zemin jöle gibi. Ben büyük emekler verdim buraya. Ben doğru bildiklerimi söylüyorum. 40 yılımı verdim bu işe." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Oyunu geride kurarken set oyununu takım çok iyi oynadı gole kadar, golden sonra da eşitliği yakalayana kadar oyunda istediğimiz maç planının olduğu iyi bir Karagümrük vardı. Tabii çok kötü gol yedik. Özellikle 2'nci ve 3'üncü golleri çok basit yedik, aslında biz kendimiz yedik golleri." dedi.

Daha sonra oyunu tekrar toparlamaya çalıştıklarını ifade eden Kafkas, şöyle devam etti:

Bu arada set oyunu ile ilgili sıkıntılarımız oldu, çizdiğimiz, çalıştığımız set oyununun dışına çıkınca oyuncular acele etmeye çalıştı ve görüntü hiç istemediğim, iyi olmayan bir görüntüye döndü. Sonra 15-20 dakika daha iyi bir Karagümrük vardı. Normalde sonuç beraberlikle de bitebilirdi, kazanabilirdik. Ben Trabzonspor takımını tebrik ediyorum. Biz turu 2. maça taşıdık. Sonuçta atacağımız bir golle maçın uzamasını sağlayabilecek bir durumdayız. O gücümüz, potansiyelimiz var. Bu arada da ligde üst üste birkaç maç kazanırsak kupa maçını çok daha rahat oynarız.

"40 yıldır böyle sezon görmedim"

Kafkas, hakemler konusunda daha önce söylediklerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: