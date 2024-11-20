Tolunay Kafkas'tan Vincenzo Montella'ya büyük tepki

UEFA Uluslar Ligi müsabakalarının heyecanı yaşanıyor.

Robert Prosinecki’nin çalıştırdığı Karadağ ile Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız, B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında karşı karşıya geldi.

İsviçreli hakem Urs Schnyder’in düdük çaldığı ve Niksic Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan Karadağ oldu.

Milliler, rakibine 3-1'lik skorla yenildi.

TOLUNAY KAFKAS ÇILDIRDI

Teknik direktör Tolunay Kafkas, A Milli Takım'ın Karadağ'a yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

TV 8,5'ta konuşan Kafkas, Vincenzo Montella'ya tercihleri nedeniyle tepki gösterdi.

Tolunay Kafkas'ın değerlendirmesi şu şekilde:

Oyunun bir gerekleri var ya! Ben çok sinirleniyorum bu işe. Sen fantezini gerçekleştireceksin diye kenarda 3 tane santrfor oturuyor! Hadi git ya! Oyun çağırıyor, daha devre arasında söyledik. Bir atarsın topu tutar, indirir. Ben anlamadan geçen maç Enes'i soktun, çocuk iyi oynadı. Hiç şans vermediğin Semih'i bu maça alıyorsun santrfor, ne oluyor yani?