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    Tomas: İnşallah Hatay'dan puanla döneceğiz

    Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Hatayspor'a konuk olacak Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 17:11
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 17:28
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    Tomas: İnşallah Hatay'dan puanla döneceğiz

    Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, maç öncesine açıklamalarda bulundu.

    Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, son 3 haftayı ligde maç oynamadan Antalya'da kamp yaparak geçirdiklerini belirtti.

    Tomas: İnşallah Hatay dan puanla döneceğiz #1

    "HATAYSPOR İYİ BİR TAKIM"

    Antalya kampının oyuncuların eksikliklerini gidermek adına iyi olduğuna işaret eden Tomas, "Kendi aramızda çift kale maçlar oynadık. İyi çalıştık. Hem fiziksel hem taktiksel olarak eksikleri tamamladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

    Tomas, Atakaş Hatayspor ile zor bir deplasman maçına çıkacaklarını kaydederek, "Hatayspor iyi bir takım ve sahada iyi duruyorlar. Bireysel yönde iyi oyuncuları var. Biz iyi hazırlanıp oraya gideceğiz. İnşallah puanla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

    Tomas: İnşallah Hatay dan puanla döneceğiz #2

    "REMY, FERNANDO VE ZAFER TAKIMA DÖNECEK"

    Koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan oyuncuları olduğunu hatırlatan Tomas, "Remy, Fernando ve Zafer'in testleri pozitif çıktı. Yarın dönecekler. Bu hafta içerisinde takıma katılacaklar. İdman eksikleri var. Koşmadılar ama bireysel kuvvet çalıştılar." diye konuştu.

    Tomas, koronavirüs nedeniyle lig maçlarına çıkamayacak takımlar için alınmasının planlandığı iddia edilen hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili de "Bizim için kötü ama oyuncular dikkat edecek. Dışarı çıkarken maske takacaklar. Mesafeyi koruyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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