Toni Kross: Arda, yaşına göre harika bir yeteneğe sahip Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler hakkında yeni takım arkadaşı Toni Kross, övgü dolu ifadelerde bulundu.

Genç yaşında rağmen gösterdiği performansla Fenerbahçe'den Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor.

20+10 milyon euroluk rekor bonservis bedeli karşılığında İspanyol devinin yolunu tutan 18 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda sergilediği performansla kısa sürede teknik direktör Carlo Ancelotti'nin beğenisini kazanmıştı.

Madrid ekibiyle 6 yıllık sözleşmeye imza atan genç yıldız, idman sırasında hafif bir sakatlık geçirerek ABD'de kampta bulunan takımıyla ilk hazırlık maçında yedek oturmuştu.

"Çok iyi bir sol ayağı var"

İspanyol basının ilgiyle takip ettiği Arda Güler hakkında bu kez de birlikte top koşturacağı Alman yıldız Toni Kross, açıklama yaptı.

Arda'yı öven Kross, şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler, yaşına göre harika bir yeteneğe sahip. Çok çok iyi bir sol ayağı var. İyi ve zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum, özellikle de gelecek için.

"Özel bir futbol yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum"

Arda'nın özel bir yeteneği olduğunu ifade eden 33 yaşındaki yıldız şu açıklamayı yaptı:

Fiziksel olarak ne kadar güçlüsünüz? Aksiliklerle nasıl başa çıkabilirim? Sakatlığa ne kadar yatkınım? Real Madrid gibi kulüplerde baskıyı kaldırabilecek miyim? Tüm bu sorular henüz cevaplanmadı. Bu yüzden Arda Güler hakkında geniş zaman kullanarak konuşuyorum. Ama Arda'nın özel bir futbol yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum.

"Arda Güler, tavsiyelere çok açık"

Madrid Xtra'ya konuşan Toni Kross, son olarak şunları söyledi: