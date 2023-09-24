Tonio Teklic: Trabzonspor'a kupalar kazanmak için geldim Trabzonspor'un Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic, "Başka teklifler de vardı ama Trabzonspor'u tanıyordum. Büyük, geleceği parlak ve üst düzey hedefleri olan bir kulüptü, bu nedenle benim için 1 numaralı tercih oldu. Buraya kupalar kazanmaya geldim" dedi.

DHA

Trabzonspor'a yeni sezonda katılan futbolculardan Tonio Teklic, kulüp dergisinin 210'uncu sayısına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da kariyer hedefini anlatan Hırvat futbolcu, 10 numara mevkiinde daha verimli oynadığını ve Lionel Messi'ye hayran olduğunu söyledi.

"Trabzonspor 1 numaralı tercihim oldu"

Trabzonspor'a geliş sürecini anlatan Tonio Teklic, şu şekilde konuştu:

Hajduk Split'ten ayrılmam beni çok üzdü, çünkü orada doğup, büyüdüm ama Trabzonspor ile sözleşme imzalamam beni sevindirdi. Başka teklifler de vardı ama Trabzonspor'u tanıyordum. Büyük, geleceği parlak ve üst düzey hedefleri olan bir kulüptü, bu nedenle benim için 1 numaralı tercih oldu. Kampa ilk katılacağım zaman açıkçası biraz korkuyordum çünkü şanlı tarihi olan büyük bir kulübe geliyordum. Ama takım arkadaşlarım beni düşündüğümden çok daha iyi karşıladılar, sonrası benim için her açıdan kolaylaştı zaten.

"Buraya kupalar kazanmaya geldim"

Bordo-mavili takımdaki hedef ve hayalleri hakkında konuşan 24 yaşındaki orta saha şunları söyledi:

Buraya kupalar kazanmaya geldim, kendim ve takımın için en iyisini diliyorum, ama sonu mutlaka kupa olmalı. Bunu bu takımla başaracağımdan hiç şüphe duymuyorum. Milli takım tabi ki hedefim ama öncelikle Trabzonspor'da yüzde 100'ümü vermeliyim. Bunu başardığımda zaten diğer hedeflerim bir bir gerçekleşecek.

"Sanki 10 yıldır buradayım"

Takım arkadaşlarının yaklaşımının kendisine pozitif yansıdığını anlatan futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Takım arkadaşlarım beni iyi karşılaştığı için sanki 10 yıldır buradayım. Her konuda maksimumu vermeye hazırım. Bunu kısa sürede herkes daha iyi anlayacak.

"3 pozisyonda da oynamak avantaj"

Orta sahada 8, 10 numara ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Hırvat futbolcu, 10 numara mevkiinde oynarken daha verimli olduğuna inandığını söyledi. Teklic, şu şekilde konuştu:

Geçen yıl 10 numarada oynadım ama benim için önemli olan futbolcuların antrenörlerin ne istediğini kabul edebiliyor olmasıdır. Gençken her üç pozisyonda da oynamak benim için büyük bir avantaj ve açıkçası hangi görevi alırsam alayım, benim için fark etmiyor.

"Hocamız çok değerli, başarılı bir isim"

Teknik direktör Nenad Bjelica'ya yönelik düşüncelerini paylaşan Teklic, şu ifadeleri kullandı:

Hocamız çok değerli, başarılı bir isim. Beni sisteminde sağ kanatta görüyor. Ben de o bölgede çok rahatım çünkü daha önce oynadığım pozisyondu. Önemli olan hangi koşullarda olursanız olun elinizden gelenin fazlasını yapmaya, verimli olmaya çalışmanız. Benim zaten karakterim bu, mazeret üretmek değil, çok çalışıp görevini en iyi şekilde yapmak.

"Umarım daha fazla gol ve asist katkısı sağlayabilirim"

Yeni takımında gol ve asist katkısı yapmayı istediğini söyleyen Teklic, şunları dedi:

Bir önceki kulübümde bireysel olarak bitiricilik, sonlandırma çalışması çok yapıyordum. Ama şimdi bu tür çalışmaları antrenmanlarda takım olarak çok fazla yapıyoruz zaten. Umarım gelecekte bu çalışmaların da sonrasında daha fazla gol ve asist katkısı sağlayabilirim.

"Öğrenmeyi çok isteyen, araştıran bir karakterim"

Teklic, eksikliklerini tamamlamaya ve kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

Saha içi ve dışında gelişmem gereken kesinlikle çok şey var. Ama bu spesifik bir şey değil, bugün iyi hissettiğim yönler yarın yetersiz gözükebilir çünkü. Herkes her alanda gelişmeli, bunun sonu yok, sürekli çalışmalı. Her konuda gelişime açık olmalı ve gelişiyor olmanız gerekir. Hem futbolcu olarak ve hem de özel hayatımda davranışlarım benzerdir ancak her koşulda kendini değiştirmeye, geliştirmeye çalışan, öğrenmeyi çok isteyen, araştıran bir karakterim.

"Futboldan keyif alıyorum"

Ailesinin spor yaşamında kendisini her zaman desteklediğini belirten Teklic, futbolda başarıya ulaşmak için çok çalışmak gerektiğine değindi. Futbolu sevdiği için üzerinde baskı hissetmediğini kaydeden Hırvat oyuncu, şunları dedi:

Motivasyonla ilgili kişi kendi kendini sürekli geliştirmeli, gün ve gün. Ayrıca, bir futbolcunun motivasyonun artmasında taraftarın da çok büyük önemi var. Ben fazla baskı hisseden biri değilim çünkü yaptığım işi çok seviyorum, futboldan keyif alıyorum.

"İkili mücadelelere gösterilen reaksiyonları sevmiyorum"

Sahada ikili mücadele sonrası hakeme yönelik itirazları kabul edilemez gördüğünü anlatan Teklic şunları söyledi:

İkili mücadelelere gösterilen reaksiyonları sevmiyorum. Hakemler düdük çaldığında bir karar verdiğinde o karar verilmiştir. O anda baskı kurmak için reaksiyon gösterilmesinin anlamı yok. Ayrıca yedek kulübesinin abartılı tepkileri de bana göre yanlış.

"VAR futbolun ruhunu öldürdü"

VAR sisteminden hoşlanmadığını söyleyen Teklic, şunları dedi:

Futbolun ruhunu öldürdü kesinlikle. Örnek vermek gerekirse, gol olduğunda hakem kararı vermişse, o goldür. Sonra VAR kararı sevinci elinizden alıyor.

"Futbol benim için ilk ve sondur"

Basketbol, tenis ve Hırvatistan'daki arkadaşlarıyla padel sporunu yapmayı sevdiğini anlatan Teklic, futbolun kendisi için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Teklic, şu sözleri sarf etti:

Futbol benim için ilk ve sondur, uyandığımda bile futbolu düşünürüm, hayatım futbol. Başka bir meslek düşünmedim bile zira benim için her şey; futbol futbol futbol. En güzel şey çünkü.

"Sahalar, fiziksel yapı, çok daha farklıyız"

Hırvatistan'ın küçük bir ülke olmasına rağmen futbola iyi oyuncular kazandırma sebebinin mantalite ve disiplin olduğunu da sözlerine ekleyen Teklic, şunları dedi:

Türkiye'deki futbol ile Hırvatistan ligi kesinlikle aynı değil. Burada çok çok üst seviyede oyuncular var. Trabzonspor da öyle, çok özel ve önemli sporcular geliyor buraya. Sahalar, fiziksel yapı, çok daha farklıyız.

"Messi ile aynı takımda oynamak isterdim"

Messi'ye olan hayranlığını dile getiren Teklic, şu açıklamayı yaptı:

Messi'yi beğeniyorum, çok özellikli ve yetenekli bir futbolcu. Onun videolarını çok izliyorum, hem de sürekli. Onun gibi oynamak istiyorum. Messi ile aynı takımda oynamak isterdim. Yanına Mario Pasalic'i de eklerim mutlaka. Modric zaten çok özel bir oyuncu.

"Her gün, her an kendilerine güvenerek yaşamaları gerekiyor"

Genç futbolculara tavsiyelerde bulunan Teklic, sözlerini şöyle tamamladı:

Her gün, her an kendilerine güvenerek yaşamaları gerekiyor. Ve tabi ki çok çalışarak bütün yolları geçebileceklerine inansınlar.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)