Top çizgiyi geçti mi? Hakem Trabzonspor'un golünü verdi

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan dev maçın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.

GOL KARARI VERİLDİ

55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu.

VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)