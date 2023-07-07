Top toplayıcılıktan Real Madrid'e... Arda Güler'in ilham veren hayat hikayesi Real Madrid'e transfer olarak sadece Fenerbahçelileri değil tüm Türkiye'yi gururlandıran Arda Güler'in 2018 yılında top toplayıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Gençlerbirliği altyapısında başladığı futbol eğitimine Fenerbahçe'de devam eden ve genç yaşta a takıma kadar yükselen Arda Güler'in top toplayıcılık yaptığı dönemde AA tarafından yapılan haber gündem oldu.

Top toplayıcılıktan, Real Madrid'e...

Şu an 18 o dönem 13 yaşında olan Güler, Gençlerbirliği U13 takımında forma giydiği dönemde 'iki buçukluk' diye tabir edilen top toplayıcılık görevini yapıyordu.

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçında görev yapan Arda, röportajda idolünün Alex de Souza ve İrfan Can Kahveci olduğunu ifade etmişti.

"Alex benim idolüm. Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can Kahveci'yi de çok izliyorum." diyen genç oyuncu, birkaç sezon tuttuğu takım olan Fenerbahçe'de İrfan Can'la aynı formayı terletti ve Alex de Souza ile de buluştu.

"Kalecimiz Hopf'a 'sağ tarafa atla' diye seslendim"

Arda, o dönem yaşadığı heyecanını ise bu sözlerle anlattı:

Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı.

"4 futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi"

Karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun (Uğur Demirok) yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da 'Penaltıyı ben kullansam gol yapardım.' dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi.

O dönem saha kenarında maçı takip eden ve kaçan topları yakalayan Arda, 6 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla dünyanın en iyi takımlarından biri olan Real Madrid'e transfer oldu.

Akıllarda ise Arda'nın o döneme ait fotoğrafları kaldı...