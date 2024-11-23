Torreira: Yapılan övgüler hiç önemli değil

Haber Merkezi

Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Lucas Torreira, karşılaşmanın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Torreira, şunları söyledi:

Milli ara dönüşleri her zaman karmaşık olur. Ancak biz bu maça çok iyi hazırlandık. Zor bir mücadele olacağını biliyorduk; rüzgarın şiddeti ve sahanın koşulları bizi bir hayli zorladı. Sabırlı bir oyun sergiledik. Rakibimizin 10 kişi kalmasıyla birlikte boşluklar bulmak kolaylaştı. Michy'nin güzel golüyle galibiyeti aldık ve gerçekten çok mutluyuz.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TAKIMA KATKI SAĞLAMAK"

Kendi performansı hakkında gelen bir soruya Torreira, şöyle yanıt verdi:

Benim için asıl önemli olan Galatasaray için çalışmak ve katkı sağlamak. Her gün daha iyi olmak için çabalıyorum ki hafta sonları sahada elimden gelenin en iyisini göstereyim. Hakkımda yapılan övgülere pek önem vermem; takım kazanıyorsa, bu benim için yeterli bir mutluluk kaynağı.

GALİBİYETİ VEFAT EDEN TARAFTARA İTHAF ETTİ

Ayrıca galibiyeti anlamlı bir şekilde Yiğit Kurt’a ithaf eden Torreira, şu ifadeleri kullandı: