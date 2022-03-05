Torrent: Bazı maçları kaybedeceğiz bu bir gerçek

Konyaspor mağlubiyetinin ardından Domenec Torrent, "Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları da kaybedeceğiz. Bu, gerçeklerin bir parçası." ifadeleri kullandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak deplasmanda 3 puan bıraktı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

Torrent açıklamalarında, "İlk 20 dakikada maçı kaybettik. İkinci yarıda ilk yarıdan çok daha iyi oynadık. Ancak 19 dakika içinde 2 gol yemek, biraz zor. Bu tarz takımlara karşı, ilk dakikalarda çok daha konsantre şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor.





"BAZI MAÇLARI KAYBEDECEĞİZ"

Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları da kaybedeceğiz. Bu, gerçeklerin bir parçası. İlk geldiğimizde karışık bir durumdaydık, yavaş yavaş o durumdan çıktık. Şu andan sonra, her maça kazanmak için çıkacağız.





"BU KADROYU BEN YAPMADIM"

Bu kadroyu ben yapmadım, bu kadro bana kalmış olan bir kadro. Ben bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o.,

Çok şikayetçi olarak olduğumuz yerde saymak kabul edilemez, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her hafta maçımız var. Her hafta bana aynı soru geliyor, 'Neden bu oyuncuları oynattınız, neden bunları oynatmadınız' diye. Çünkü 5 fazla oyuncumuz var." ifadelerini kullandı.