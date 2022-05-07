Torrent: Emre Belözoğlu'nu tebrik ederim

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray, Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşma golsüz beraberlikle biterken maç sonrası Torrent açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na katılım mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Yarışın gerisinde kalan Galatasaray ile Lig'deki 4'üncülüğünü kaybetmek istemeyen Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadele, karşılıklı ataklar ile devam etti fakat gol sesi çıkmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Domenec Torrent, maç sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

"Emre Belözoğlu'nu tebrik ederim"

Sözlerine şu şekilde devam eden Torrent, "Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim.

Açıklamalarına devam eden teknik adam, "Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre Belözoğlu'nu tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Fakat oynadıklarından ben memnunum." diye konuştu.

Omar zor, Marcao belirsiz

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Haftaya çok zor gözüküyor Omar. Marcao, yavaş yavaş antrenman yapmaya başladı. Omar başlamadı, önümüzdeki hafta maçın hangi gün olduğu da önemli oynayabilmesi için." ifadeleriyle sözlerini bitirdi.