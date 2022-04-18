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    Torrent Galatasaray'da gençlere şans vermedi

    Kiev'le oynadığı hazırlık maçında görücüye çıkan 5 genç oyuncusundan bazılarının Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınması bekleniyordu ancak Torrent'in şans vermediği oyuncular U19 maçında görev aldı.
    • 18.04.2022 - 15:27
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    Torrent Galatasaray'da gençlere şans vermedi

    Galatasaray'ın Dinamo Kiev'le oynadığı hazırlık maçında görücüye çıkan 5 genç oyuncusundan bazılarının Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınması bekleniyordu.

    Teknik direktör Domenec Torrent'in şans vermediği oyuncular U19 maçında görev aldı.

    Oyuncuları tribünden izledi

    Hamza Akman, Bakan Aksaka, Emir Tintiş, Beknaz Almazbekov ve forvet Zeki Saki A Takım kadrosuna alınmadı. 5 genç oyuncu Galatasaray U19 takımının Yeni Malatyaspor U19 takımı ile oynadığı maça 11 başladı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'te bu genç oyuncuları tribünden izledi.

    Torrent Galatasaray da gençlere şans vermedi #1


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