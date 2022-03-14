Torrent: İki büyük maç oynadık, kendimize gelmeliyiz

Galatasaray teknik direktörü Dominic Torrent, Barcelona ve Beşiktaş'a karşı büyük efor sarfettiklerini, şimdi yine Barcelona maçına hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti.

Teknik direktör Domenec Torrent maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun oyunculuğunu da takdir eden İspanyol teknik adam şunları söyledi:

"TARAFTARIMIZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

"Taraftarımız için ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorduk. Barcelona maçı için de öyleydi. O yüzden bizim için çok önemliydi.

"KEREM DE ÇOK İYİ OYNUYOR"

Takım arkadaşları kadar Kerem de çok iyi oynuyor. Her zaman gol atanlar biraz daha öne çıkıyorlar ama takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum.

"MÜTEVAZİ BİR OYUNCU"

Ben normalde sakin bir insanım ama bazen duygusallaşabiliyorum. O yüzden Kerem'le kucaklaştık. Hala genç bir oyuncumuz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışıyor. Sürekli konuşuyoruz. Mütevazi bir oyuncu ve geliştireceği yönlerinin olduğunu biliyor.

"2 MAÇTA BÜYÜK EFOR HARCADIK"

Barcelona ve Beşiktaş'a karşı çok büyük efor harcadık. Kendimize gelmemiz ve tam gücümüzle Barcelona'ya karşı mücadele etmemiz gerekiyor."