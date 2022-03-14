Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nu omuzladı

Galatasaray'da maçın ardından Domenec Torrent, 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu maç sonu omzuna aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Galatsaray'ın 2 golünü de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kerem'in maç performansı futbolseverler tarafından alkış aldı.

TORRENT KEREM'İ OMZUNA ALDI

Maçın ardından, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kerem'i omzuna alarak galibiyeti kutladı.

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8. golünü kaydetmiş oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)