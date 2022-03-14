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    Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nu omuzladı

    Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nu omuzladı

    Galatasaray'da maçın ardından Domenec Torrent, 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu maç sonu omzuna aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 22:57
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 23:03
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    Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

    Galatsaray'ın 2 golünü de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kerem'in maç performansı futbolseverler tarafından alkış aldı.

    TORRENT KEREM'İ OMZUNA ALDI

    Maçın ardından, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kerem'i omzuna alarak galibiyeti kutladı.

    Ayrıca Kerem Aktürkoğlu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8. golünü kaydetmiş oldu.

    Torrent, Kerem Aktürkoğlu nu omuzladı #1

    Torrent, Kerem Aktürkoğlu nu omuzladı #2

    Torrent, Kerem Aktürkoğlu nu omuzladı #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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