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- Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nu omuzladı
Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nu omuzladı
Galatasaray'da maçın ardından Domenec Torrent, 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu maç sonu omzuna aldı.
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 22:57
- Güncelleme : 14.03.2022 - 23:03
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Galatsaray'ın 2 golünü de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kerem'in maç performansı futbolseverler tarafından alkış aldı.
TORRENT KEREM'İ OMZUNA ALDI
Maçın ardından, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kerem'i omzuna alarak galibiyeti kutladı.
Ayrıca Kerem Aktürkoğlu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8. golünü kaydetmiş oldu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)