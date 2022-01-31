Torrent: Teknik adamlar bavulları hazır yaşar

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, antrenman öncesi "Uzun süre kalacak mısınız?" sorusuna "Teknik adamlar bavulları hep hazır yaşar" yanıtını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Domenec Torrent, soruları yanıtlarken, "Uzun süre kalacak mısınız?” sorusuna da; “Teknik adamlar bavulları hep hazır yaşar. İşin gerçeği bu. Çünkü futbolda nedenlere değil, sonuca bakılır. Ben ‘Sezon öncesi çalışmayacağım takım almam’ diyordum. Ama bazı takımlara ‘Hayır’ diyemezsiniz. Galatasaray onlardan biri…





“AMACIM BURADA UZUN YILLAR KALMAK”

Amacım uzun yıllar burada kalmak. Doğru işler yapmak için çalışıyoruz. Uzun yıllar kalırsak kulüp de memnun yaptığımız işlerden, biz de memnunuz demektir. Bazı yabancı teknik adamlar için çalıştığı yer fark etmez, ‘Ha burada çalışmışım, ha şurada’ derler. Ben böyle değilim. Aidiyet hissederim. Şu anda bu kadar sıkıntı olmasına karşın kulübün bana karşı sıcaklığı çok güzel. Galatasaray’ın teknik direktörü olmak, bir meydan okumadan ziyade, bir fırsat…





“TÜRK TAKIMI DEDİĞİNİZDE AKLA GALATASARAY GELİYOR”

Türkiye dışında Galatasaray’ın ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Türk futbolu, Türk takımı dediğinizde akla ilk Galatasaray geliyor. Başka kulüpler de var bilinen ama ilki Galatasaray. Bu kulüpten bahsettiğinizde bütün dünya tanıyor. Avrupa’da kupa kazanmış, 4 yıldızlı tek takım.” yanıtını verdi.