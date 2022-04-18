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    Torrent: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır

    Torrent: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır

    Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, Kerem Aktürkoğlu ile saha kenarında yaşadığı diyalogla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 23:04
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 23:26
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    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent "İlk yarı hayal kırıklığı. Oyuncularıma ilk kez 'Hayal kırıklığı yaşıyorum' dedim. Bu kabul edilebilir değil. İki aydır çalıştık ama sahada ilk yarı bunlar yoktu. Zeki oyuncular oldukları için devrede söylediklerimi anladılar. İkinci yarı oynadığımız şekilde oynadık." dedi.

    Torrent: Vegas ta olan Vegas ta kalır #1

    "Arada böyle şeyler oluyor"

    Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıktığı sırada kısa bir tartışma yaşadıklarının sorulması üzerine Domenec Torrent "Kerem Aktürkoğlu her maç oynuyor ve üstüne yük biniyor.. Nasıl hissettiğini sordum. Las Vegas'ta olduğu gibi, saha içerisinde olan, saha içerisinde kalır. Arada böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, çok iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim." açıklamasını yaptı.

    Torrent: Vegas ta olan Vegas ta kalır #2

    Ne yaşandı?

    Karşılaşmanın 84. dakikasında oyundan alınan genç futbolcu, bu karar karşısında sinirlendi. Oyundan alınmasına kızan milli futbolcu, söylenerek geldiği saha kenarında Torrent'in kendisine sarılmasına rağmen rahatsızlığını dile getirip, morali bozuk bir şekilde yedek kulübesine gitti.

    Öte yandan 84. dakikada oyundan alınan Kerem yerine ise Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

    Torrent: Vegas ta olan Vegas ta kalır #3

    "Büyüklerime saygısızlık yapmam"

    Oyundan alındıktan sonra Domenec Torrent ile yaşadığı diyalog hakkında konuşan Kerem, "Fenerbahçe maçına ve bu maça sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu, 'Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım' dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Aramız oldukça iyi." dedi.


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