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    Torrent'in Barcelona maçındaki muhtemel 11'i

    Torrent'in Barcelona maçındaki muhtemel 11'i

    Galatasaray, son 16 turunda İspanyol devi Barcelona’ya konuk oluyor. Domenec Torrent'in kafasındaki ilk 11 belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 11:39
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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmelerinde İspanya’nın Barcelona takımıyla eşleşti.

    Çıktığı Avrupa Ligi maçlarında yenilgi yüzü görmeyen ve grubundan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, Barcelona ile çift maç usulü olacak şekilde son 16 turunda mücadele edecek.

    Deplasman golünün geçerli olmadığı organizasyonda takımlar, toplam atılan gol sayısı üzerinden tur atlamaya çalışacak.

    Daha önce 8 kez karşılaşan iki takım arasında Galatasaray’ın 1, Barcelona’nın 5 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere bitti.

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barcelona-Galatasaray eşleşmesi 10 Mart Perşembe günü saat 23.00’te (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

    Torrent in Barcelona maçındaki muhtemel 11 i #1

    İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

    Ev sahibi takımda Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati ve Álex Balde sakatlıkları sebebiyle forma giyemezken, Daniel Alves’in organizasyonda oynama izni bulunmuyor.

    Gavi ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Temsilcimiz Galatasaray’da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araújo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Traoré, Aubameyang

    Galatasaray: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Gomis

    Torrent in Barcelona maçındaki muhtemel 11 i #2


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